«Повторить этот результат в обозримом будущем точно не сможет никто»

Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Награждение состоялось в Париже. Среди главных претендентов на «футбольный "Оскар"», который вручает журнал France Football, были Эрлинг Холанн и Киллиан Мбаппе. За церемонией следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

За несколько дней до начала церемонии на просторах интернета начали появляться истории по поводу того, что «Золотой мяч» возьмет Холанн или Мбаппе. Создавалось впечатление, что это организаторы пытались хоть как то исправить полное отсутствие интриги перед вручением премии. Ведь тот факт, что награда предназначается Месси, стал известен прессе чуть ли не за месяц до «дня икс».

От нашей страны свой голос во Францию отправлял футбольный обозреватель, аналитик Константин Клещев, который тоже голосовал за Месси и объяснил почему: «Надо отдать должное, Месси выиграл свой главный турнир в карьере, и он был главным лицом на этом чемпионате мира».

Так что вбросам мало кто верил. Но отсутствие интриги не помешало парижанам собраться перед театром Шатле в Париже. Понятно, попасть внутрь получилось не у всех. Средняя цена билета на мероприятие составляла €7 тыс. Вмещает театр 3 тыс. человек. Так что организаторы только с продажи билетов получат около €20 млн. Надо ли говорить, что все билеты были проданы.

Но даже те, кто просто встречал футбольных звезд на улице, остались довольны. Игроки выходили на красную дорожку со своими эффектными женами и подругами, по пути раздавая автографы. Кстати, настоящий фурор вызвал Хвича Кварацхелия, который приехал со своей возлюбленной, юной красавицей Ницей Тавадзе. Девушка немножко стеснялась и постоянно поправляла платье с глубоким декольте.

А приз за самый экстравагантный наряд взял игрок реала Винисиус Жуниор. Его бархатный морковный пиджак вне конкуренции. В общем, все было обставлено с должным пафосом. Хотя происходящее больше напоминало закрытую футбольную тусовку, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Есть своя футбольная тусовка, в которой надо быть. Каких-то людей туда не приглашают по определенным причинам. Я очень не люблю такие постановочные сценарии, когда вызывают Винисиуса, он нам рассказывает про расизм, ведущий Дидье Дрогба его обнимает, а выигрывают два футболиста из сборной Аргентины».

Увидеть все это на российских каналах было невозможно. Трансляция в нашей стране шла лишь не нескольких интернет-ресурсах. Но по большому счету сама церемония мало отличалась от всего, что происходило в предыдущие годы. Разве что «Золотые мячи» спускали с вершины Эйфелевой башни и везли сначала по Сене на катере, а затем на гоночном болиде.

А так все те же номинации. Лучшим молодым игроком года стал Джуд Беллингем из «Реала». Трофей Льва Яшина получил вратарь сборной Аргинины Эмилиано Мартинес. Лучшим нападающим признан Эрлинг Холанн. Женский «Золотой мяч» получила футболистка Барселоны и сборной Испании Айтана Бонмати, а самый главный трофей, как и ожидалось, отдали Месси. Об этом со сцены театра Шатле объявил Дэвид Бекхэм.

Теперь у аргентинца восемь «Золотых мячей», и повторить этот результат в обозримом будущем точно не сможет никто. Для сравнения Роналду, который, на церемонии естественно не присутствовал, собрал в своих руках пять таких наград. Но теперь точно все, с этого момента у мира будут новые футбольные герои.

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