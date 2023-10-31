«Автопортрет был скрыт от публики почти четверть века»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работе Жан-Мишеля Баския, выставленной на торги Sotheby's, а также о ее оценочной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

И опять мы возвращаемся к Жан-Мишелю Баския. Этот абсолютный лидер рынка современного искусства, напомню, ушел очень рано, в возрасте 27 лет. Родился он в Нью-Йорке у пуэрториканки и гаитянца в 1960-м. В 17 лет стал граффитистом. Играл в музыкальной группе. В 22 года познакомился с Энди Уорхолом и стал его партнером. Уорхол умер в 1987-м, Баския — в 1988-м от овердозы.

И вот на рынок выходит автопортрет Жан-Мишеля Баския, который был скрыт от публики почти четверть века. «Автопортрет в виде пятки (часть вторая)» (Self-portrait as a Heel) высотой 2,5 м был написан в 1982 году. На изумрудно-зеленом фоне изображена черная фигура, антропоморфная, однако с явными козлиными чертами, в своего рода белой пене. У фигуры несколько рук и надписи на спине Back View и Composite.

Работу выставят на продажу на вечернем аукционе современного искусства Sotheby's 15 ноября. Ее оценочная стоимость составит $40-60 млн. Напомню, что нынешний рекорд Баския — $110 млн. По данным дома Sotheby's, Баския сделал автопортрет, когда жил в венецианском доме дилера Ларри Гагосяна, который позже и организовал первую выставку художника на Западном побережье США. За весьма плодотворный 1982 год Баския создал три работы, в которых использовалось слово «пятка» (heel) — жаргонный термин, обозначающий панка или правонарушителя.

Первую часть «Автопортрета в виде пятки», почти полный аналог нынешнего полотна, продали за $5,9 млн на торгах Christie's в Нью-Йорке в 2010 году. А вот именно эта картина — «Автопортрет в виде пятки (часть вторая)» — в последний раз появлялась на публичном аукционе в 1999 году. Тогда ее продали на торгах Christie's за $772 тыс. Ранее она принадлежала бельгийскому коллекционеру Стефану Янсену, который был одним из первых покровителей Баския и купил картину у Гагосяна сразу после ее создания.