В Воронеже отменили конкурс по выбору проектировщика парка «Петровский остров»

Министерство строительства Воронежской области отменило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта тематического парка «Петровский остров» напротив Адмиралтейской площади. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как может выглядеть парк «Петровский остров»

Фото: министерство строительной политики Воронежской области Как может выглядеть парк «Петровский остров»

Фото: министерство строительной политики Воронежской области

Новые торги планируют снова объявить в декабре, начать реализовывать проект могут в 2024 году.

Одной из причин отмены объявленного конкурса и подготовки нового в министерстве назвали изменение этапности работ: сначала будет выполнено строительство моста и благоустройство, «которое не будет мешать следующему этапу» — возведению двухэтажного музея «Цейхгауз». Ранее планировалось на первом этапе спроектировать музей и центральную площадь парка, регулярные сады, мост, инженерные сети, а на втором — пирс, входную группу, детские площадки, парковую зону и благоустройство территории.

Второй причиной стала необходимость уточнения «некоторых видов работ и материалов для реализации уникального не только для нашего региона, но и для страны, проекта».

«Прорабатывается вопрос привлечения финансирования в рамках одного или сразу нескольких национальных проектов»,— добавили в ведомстве.

Начальная цена контракта в отмененном конкурсе составляла 35,7 млн руб. Определить подрядчика планировалось 13 ноября, обязать его выполнить работы — до 15 декабря.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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