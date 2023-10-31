Свердловская птицефабрика снизила цены на курицу после вопроса Путина

Птицефабрика «Рефтинская» на 2,5% снизила отпускную цену на тушку цыпленка бройлера первого сорта, соответствующее уведомление птицефабрика направила в торговые сети. Напомним, на прошлой неделе прошло совещания президента с членами правительства. Тогда Владимир Путин обратил внимание главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на рост цен на мясо птицы с начала года более чем на 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам коммерческого директора «Рефтинской» Антона Лукьянова, добиться снижения цены на тушку бройлера удалось за счет естественного снижения стоимости комбикорма в осенний период. «В этом году был хороший урожай пшеницы и подсолнечника, а это два основных компонента корма»,– рассказал он. Господин Лукьянов также объяснил, что цена на тушку складывается из стоимости комбикорма, витаминов, коммунальных услуг, затрат на логистику и других факторов. «Существенное влияние на цену тушки оказывается и курс валют, так как ряд препаратов для птицы и прародительский материал закупается за границей»,– отметил он.

Как рассказал гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин, объемы производства курицы выросли. Так, в сентябре «Рефтинская» произвела 3,6 тыс. тонн охлажденной продукции (тушка цыпленка бройлера + разделка), а в октябре – 4,2 тыс. тонн.

На птицефабрике также отметили, что вспышки птичьего гриппа в ряде регионов Центральной части России – это еще одна причина роста цен на мясо.

Рефтинская птицефабрика основана в 1981 году, является крупнейшим птицеводческим предприятием на Среднем Урале, входит в топ-25 производителей мяса бройлеров в России. В 2022 году на птицефабрике произвели 44,1 тыс. тонн куриного мяса.

Напомним, в 2022 году было выкуплено 49% акций птицефабрики за 1,6 млрд руб. Сейчас управлением «Рефтинской» занимаются менеджеры «Уральской агропромышленной группы» (УАГ). До прихода инвестора полностью принадлежала правительству Свердловской области. В октябре этого года свердловские власти решили продать еще 25% акций птицефабрики за 850 млн руб.

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