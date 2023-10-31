Смольный выделит 400 млн рублей на патриотическое воспитание молодежи

В 2024 году на поддержку участников боевых действий на территории Украины и членов их семей власти Санкт-Петербурга намерены выделить 3 млрд рублей, причем ко следующему чтению проекта бюджета планируют добавить в статью расходов еще 2 млрд рублей. Об этом в ходе выступления в Заксобрании заявил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кроме этого, по словам градоначальника, 400 млн рублей планируется направить на патриотическое воспитание молодежи.

Также господин Беглов отметил, что на попечении фонда «Защитники Отечества» в Петербурге в настоящий момент находятся более 800 человек. За пять месяцев работы фонд обработал 3,5 тысяч обращений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на систему здравоохранения в Петербурге власти намерены заложить более 627 млрд рублей на три года, а на развитие метрополитена — 93 млрд рублей.

Анастасия Захарова

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