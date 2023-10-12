Комздраву Петербурга выделят дополнительно 30 млрд рублей в 2024 году

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга просит дополнительную поддержку из бюджета в размере 41 млрд рублей. Об этом «Ъ-СПб» рассказал депутат городского Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Господин Вишневский уточнил, что выделение 30 млрд руб. уже согласовано комитетом финансов Петербурга. Остальную сумму, по его словам, еще обсуждают.

«Сегодня утром выделение дополнительных средств обсуждалось на комиссии по социальной политике и здравоохранению. Комитет заявил о дополнительной потребности в 41 млрд рублей»,— прокомментировал Борис Вишневский.

По проекту бюджета на 2024 год на нужды комитета по здравоохранению закладывают 160 млрд рублей. Первое чтение, в котором рассмотрят проект бюджета, состоится 25 октября, отметил депутат.

Накануне петербургские парламентарии во время обсуждения корректировок бюджета на 2023 год обратили внимание, что комитету по здравоохранению не хватает 3,7 млрд рублей. Борис Вишневский предположил, что ко второму чтению в казну могут заложить дополнительные средства для комздрава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЗакС Петербурга принял в первом чтении осеннюю корректировку городского бюджета.

Анастасия Захарова