В Москве из-за плюсовой температуры возобновили работу сервисы аренды самокатов

В Москве с 31 октября на фоне потепления возобновили работу сервисы аренды самокатов, сообщил департамент столичного транспорта. Сервисы аренды проработают до середины ноября. При сохранении благоприятных погодных условий срок их работы продлят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы видим, что, несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 млн поездок, это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: поезжайте со скоростью не выше 25 км/ч, спешивайтесь на пешеходных переходах, надевайте защитные накладки на колени и локти»,— отметили в дептрансе.

Согласно последним поправкам к ПДД, скорость электросамокатов, электроскейтбордов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) лимитирована пределом в 25 км/ч, поездки вдвоем запрещены. Ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других СИМ власти планируют до конца года. Речь, в частности, идет о новых штрафах за нарушения ПДД, обязательной регистрации СИМ в цифровом реестре и создании системы идентификации пользователей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Электросамокатам выпала карта».

Милена Костерева