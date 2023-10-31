В Москве из-за плюсовой температуры возобновили работу сервисы аренды самокатов
В Москве с 31 октября на фоне потепления возобновили работу сервисы аренды самокатов, сообщил департамент столичного транспорта. Сервисы аренды проработают до середины ноября. При сохранении благоприятных погодных условий срок их работы продлят.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы видим, что, несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 млн поездок, это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: поезжайте со скоростью не выше 25 км/ч, спешивайтесь на пешеходных переходах, надевайте защитные накладки на колени и локти»,— отметили в дептрансе.
Согласно последним поправкам к ПДД, скорость электросамокатов, электроскейтбордов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) лимитирована пределом в 25 км/ч, поездки вдвоем запрещены. Ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других СИМ власти планируют до конца года. Речь, в частности, идет о новых штрафах за нарушения ПДД, обязательной регистрации СИМ в цифровом реестре и создании системы идентификации пользователей.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Электросамокатам выпала карта».