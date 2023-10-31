В Самаре найден подрядчик для реконструкции магистрали «Центральная»

Торги на строительство пр. Карла Маркса в Самаре и реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» в Волжском районе Самарской области выиграло ООО «Самаратрансстрой». Компания получит за свою работу более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о первом этапе работ. Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и автодорог.

Работы должны быть выполнены с 1 февраля по 1 ноября 2025 года. В числе прочего подрядчику предстоит обустроить газоны, металлические барьерные ограждения, а также дорожные ограждения из сетки. Также контракт предусматривает установку дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком, оборудование акустических экранов, наружного освещения, благоустройство и озеленение территории.

Ранее апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, отказавшего региональному минтрансу в удовлетворении иска к ООО «Самаратрансстрой» об устранении колеи на Волжском шоссе. В 2016 году компания отремонтировала дорогу на Волжском шоссе на участке от Красноглинского шоссе до Демократической улицы. В период гарантийного срока заказчик обнаружил колею на проезжей части. В связи с этим областной минтранс направил в арбитраж иск к подрядчику. Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования чиновников. После этого прокуратура региона вступила в это дело как третье лицо из-за «социальной значимости указанных правоотношений» и оспорила решение первой инстанции.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Прокуратура добилась гарантийного ремонта».

Георгий Портнов