Прокуратура добилась гарантийного ремонта

Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, отказавшего региональному минтрансу в удовлетворении иска к ООО «Самаратрансстрой» об устранении колеи на Волжском шоссе. В 2016 году компания отремонтировала дорогу на Волжском шоссе на участке от Красноглинского шоссе до Демократической улицы. В период гарантийного срока заказчик обнаружил колею на проезжей части. В связи с этим областной минтранс направил в арбитраж иск к подрядчику. Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования чиновников. После этого прокуратура региона вступила в это дело как третье лицо из-за «социальной значимости указанных правоотношений» и оспорила решение первой ­инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Самаратрансстрой» до 1 июня должен устранить колейность на проезжей части Волжского шоссе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ «Самаратрансстрой» до 1 июня должен устранить колейность на проезжей части Волжского шоссе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая отказала министерству транспорта и автодорог Самарской области в удовлетворении иска к ООО «Самаратрансстрой» об устранении колеи на Волжском шоссе. С апелляционной жалобой в суд обратилась прокуратура региона. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Самаратрансстрой» до 1 ию­ня должен в рамках гарантийных обязательств по госконтракту устранить колейность на проезжей части Волжского шоссе от Красноглинского шоссе до Демократической улицы. В случае неисполнения постановления суда компания должна будет выплатить минтрансу региона неустойку 10 тыс. руб. в день за каждый день неисполнения начиная со 2 июня. При этом минтранс в иске просил неустойку 100 тыс. руб.

Подрядчик ремонтировал Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до Демократической улицы) по контракту, заключенному в 2016 году. Масштабный ремонт инфраструктуры был одним из этапов подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы были завершены 31 октября 2017 года. После диагностики и оценки состояния дороги 5 мая 2021 года были обнаружены участки с колеей, глубина которой превышает допустимые значения. Поперечная ровность находилась в нормативном состоянии только на 64,68% (2930 м) протяженности дороги. Минтранс потребовал у подрядчика устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств до октября 2021 года. Однако компания не предоставила информацию о сроках устранения недостатков. После чего чиновники решили обратиться в суд с иском.

•ООО «Самаратрансстрой» зарегистрировано в Самаре в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», собственник организации — Олег Дорошенко. Руководит компанией Сергей Сурков. В 2021 году сумма выигранных СТС 22 госконтрактов превысила 9,9 млрд руб. Годом ранее компания получила 15 контрактов на общую сумму более 4,5 млрд руб. Выручка «Самаратрансстроя» в 2020 году превысила 5,5 млрд руб.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования чиновников на основе совместного акта осмотра автодороги заказчиком и подрядчиком, согласно которому, дефекты были устранены. Представители СТС в суде указали, что компания устранила колейность на пересечении с улицей С.Лазо, что подтверждается актом осмотра объекта. Тогда также были зафиксированы колейности (по полосам 2 см) асфальтобетонного покрытия в районе световой опоры № 105 (в направлении из города) и световой опоры № 106 (в направлении из города). Однако, как указано в материалах дела, по ГОСТу дефектом для дороги второй категории считается колея глубиной более 2,5 см: «Следовательно, зафиксированная сторонами колейность не превышает предельно допустимых значений. Таким образом, эксплуатационное состояние объекта соответствует нормативным требованиям».

Прокуратура Самарской области решила вступить в это дело в качестве третьего лица, «учитывая социальную значимость указанных правоотношений в области обеспечения безопасности дорожного движения». Надзорный орган провел осмотр дороги со специалистами ГИБДД и выявил колейность.

В конце февраля министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на ремонт Демократической улицы в Самаре. Речь идет об участке от Волжского шоссе до НовоСадовой улицы. Начальная цена контракта составила более 250,8 млн руб. Средства выделят из областного бюджета. На конкурс была подана одна заявка, которая и стала победителем. На сайте госзакупок не раскрывается название организации. Работы планируется провести с апреля по октябрь текущего года.

В ноябре 2021 года на участке Демократической улицы произошла авария со смертельным исходом. Водитель, двигаясь на автомобиле Land Rover по Демократической со стороны Ташкентской улицы в направлении Волжского шоссе, не справился с управлением, врезался в столб и опрокинулся в кювет. Водитель и пассажир машины погибли на месте ДТП.Одной из причин трагедии стало некачественное дорожное полотно на Демократической улице — на первой полосе движения по направлению «из города» образовалась колея длиной 100 м и глубиной 3 см. Аналогичный дефект имеется на второй полосе на участке такой же протяженности. Ее глубина равна 2,2 см.

Указанный участок Демократической ремонтировало ООО «НПФ „ХХI век“» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. До аварии УГИБДД требовало от минтранса региона провести гарантийный ремонт на этом участке. После аварии депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в прокуратуру Самарской области с просьбой проверить законность действий должностных лиц министерства транспорта региона, «проигнорировавших» требования о проведении гарантийного ремонта.

В январе минувшего года региональный минтранс все же обратился в суд с требованием обязать ООО «НПФ „ХХI век“» до 15 апреля по гарантии устранить колейность на Демократической улице (от Волжского шоссе до НовоСадовой) и «присудить в пользу министерства на случай неисполнения подрядчиком решения суда сумму в размере 100 тыс. руб. в день начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения решения суда». В сентябре минувшего года суд удовлетворил иск министерства — подрядчик должен был в течение 45 дней устранить колейность. ООО «НПФ „ХХI век“» подало жалобу на это решение. А минтранс региона ходатайствовал о заключении мирового соглашения с компанией.

На ситуацию с объявлением конкурса отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Вместо того, чтобы отремонтировать дорогу с убийственной (в прямом смысле слова) колеей за счет нерадивого подрядчика, чиновники регионального минтранса решили потратить еще 250 млн из бюджета. Затянули время, пока истечет срок гарантийного ремонта, келейно подписали мировое соглашение и без зазрения совести объявили конкурс на новые работы».

Ани Айвазян