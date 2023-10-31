Крым увеличил запасы газа для транзита в Херсон

Крым на треть увеличил запасы природного газа для транзита голубого топлива в Херсонскую область, рассказал журналистам глава региона Сергей Аксенов. По его словам, подземное газохранилище заполнили на 30% больше обычного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава республики также заверил, что все работы к отопительному сезону закончены. «Действуем в ручном режиме, если температура ниже +22 градусов, то включаем отопление. Пока погода теплая»,— сказал господин Аксенов журналистам во вторник, 31 октября. Напомним, по данным чиновников Совмина РК, запасы газа в регионе составляют 1,4 млрд куб. м.

Ранее в правительстве Херсонской области сообщили, что магистральный газопровод из Крыма уже достроен и запущен к отопительному сезону. По словам чиновников, благодаря реализации этого проекта можно будет быстрее строить газопроводы низкого давления ко всем близлежащим населенным пунктам.

Александр Дремлюгин, Симферополь