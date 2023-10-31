Оператор мусорного полигона «Новый свет» ответил на претензии главы СКР

Оператор мусорного полигона «Новый свет» в Гатчинском районе Ленобласти, в отношении которого глава СКР потребовал возбудить уголовное дело, заявил, что работает в строгом соответствии с разрешительной документацией, и полигон будет принимать отходы в 2023 и 2024 году. Сообщение было опубликовано пресс-службой ООО «Новый свет — ЭКО» 30 октября.

В сообщении говорится, что предприятие работает в соответствии с действующей лицензией и проектной документацией, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Остаточная вместимость полигона позволяет ему принимать отходы в 2023 и 2024 году, утверждают в компании. Оператор полигона отметил, что рекультивация полигона начнется после того, как введут в эксплуатацию строящиеся сейчас в Ленобласти объекты по обработке и размещению отходов, и будут скорректированы территориальные схемы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с продолжающейся работой полигона «Новый свет». На полигон с 2022 года жалуются местные жители: их беспокоят едкий запах, загрязнение воздуха и ухудшение самочувствия.

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