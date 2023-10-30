Глава СКР поручил возбудить дело в отношении оператора полигона «Новый свет»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с продолжающейся работой мусорного полигона «Новый свет» в Гатчинском районе Ленобласти, эксплуатация которого была запрещена по решению суда, сообщили в Информационном центре СКР.

К главе СКР обратились жители Гатчинского района, которые проживают рядом с полигоном. Они сообщили, что полигон твердых отходов ООО «Новый свет — ЭКО» продолжает работать, несмотря на решение суда, признавшего эксплуатацию незаконной. Суд пришел к выводу, что мощность и высота полигона превышают нормативы, а отходы III и IV классов опасности размещены с нарушением проектной документации. Несмотря на решение суда, оператор полигона получил лицензию на ведение деятельности.

Вместе с тем, местные жители продолжают жаловаться на загрязнение воздуха, едкий запах и ухудшение самочувствия. В пресс-службе отметили, что ситуацию игнорирует не только оператор полигона, но и прокуратура.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на полигоне «Новый свет» в конце апреля 2023 года после вмешательства прокуратуры был установлен агрегат для улавливания и переработки свалочных газов. Оператор полигона обещал установить также газоанализатор и еще два агрегата для улавливания газов.

Местные жители жалуются на удушливый запах от полигона с 2022 года. Правоохранительные органы несколько раз привлекали компанию-оператора к административной ответственности в связи с неисполнением природоохранного законодательства.

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