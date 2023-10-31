В полиции рассказали подробности о ранении подростка на севере Петербурга

Петербургская полиция поделилась подробностями травмирования подростка в Приморском районе города, который ранее попал в больницу с ожогом роговицы глаза.

Как сообщили 31 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по итогам проверки было установлено, что накануне 14-летний мальчик отдыхал вместе с двумя своими знакомыми в кафе на Камышовой улице. В ходе демонстрации аэрозольного устройства один из молодых людей по неосторожности привел его в действие, в результате чего часть аэрозольной смеси попала в глаз пострадавшему. Он обратился в больницу и после оказания помощи был отпущен домой.

Материалы проверки по данному инциденту полицией преданы в следственные органы, уточнили в главке. Собственную проверку также инициировала городская прокуратура.

«Ъ-СПб» писал, что ранее получивший ожоги подросток рассказывал, что к нему на пересечении Камышовой улицы и Богатырского проспекта якобы подбежали двое неизвестных и выстрелили в лицо из пиротехнического устройства.

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