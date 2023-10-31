Очередное нападение на подростка со стрельбой произошло в Приморском районе

Петербургская полиция разыскивает злоумышленников, напавших на подростка на севере города.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне, 30 октября, в 15:59 в полицию Приморского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 14-летний подросток с ожогом роговицы глаз. По словам молодого человека, незадолго до этого на пересечении Камышовой улицы и Богатырского проспекта к нему подбежали двое неизвестных и выстрелили в лицо предположительно из пиротехнического устройства «Сигнал охотника».

В настоящий момент правоохранители проводят по данному факту проверку, приняты меры к установлению и задержанию нападавших, уточнили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге установлены личности подростков, стрелявших в сверстника возле станции метро «Проспект Ветеранов». Аналогичный случай до этого также произошел у метро «Гражданский проспект». Происшествием заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте