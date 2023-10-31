Минтарифов оспорило решение краевого суда об отмене нормативов на отопление

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края подало апелляционную жалобу на решение Пермского краевого суда о пересмотре действующих нормативов на отопление, утвержденных в 2019 году. Они применялись для домов, не оборудованных приборами учета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В минтарифов пояснили, что пересмотр нормативов приведет к их значительному росту и, соответственно, увеличению платежа для половины жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета. В первую очередь это затронет жителей малоэтажной застройки. Так, например, семья, проживающая в квартире площадью 50 кв. м. двухэтажного многоквартирного дома в Горнозаводске за отопление после пересмотра нормативов будет платить 5281,4 руб. в месяц, что на 40% больше размера платы в настоящее время.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в начале сентября 2023 года прокуратура Пермского края добилась в суде признания недействительными нормативов потребления тепла для нескольких категорий много­квартирных домов, утвержденных властями региона в 2019 году. Краевой суд согласился с позицией надзорного органа, что в ряде случаев нормативы утверждены в необоснованном размере, что привело к неправильному расчету платы за коммунальные услуги. Подробнее в материале «Ъ-Прикамье» «К министерству отнеслись без теплоты».