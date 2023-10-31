Туляка отправили в колонию за ДТП с четырьмя погибшими в Курской области

Фатежский райсуд Курской области рассмотрел уголовное дело 45-летнего жителя Тульской области Михаила Максименко о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель четырех человек (ч.5 ст. 264 УК РФ, до 15 лет колонии). Мужчина был приговорен к четырем годам колонии-поселения и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Авария произошла 22 июля 2023 года на мосту через реку Усожа в Фатежском районе. Судом установлено, что в ходе движения Максименко отвлекся от управления грузовым тягачом Scania и допустил столкновение с ехавшим попутно автомобилем Toyota, за рулем которого находился мужчина 1996 года рождения. Легковой автомобиль по инерции въехал в двигавшийся впереди него грузовой фургон Isuzu, который вел водитель 1987 года рождения. В результате ДТП погибли автомобилист, управлявший Toyota, и трое его пассажиров 1989, 1999 и 1998 годов рождения.

В ходе предварительного следствия туляк рассказал, что, подъезжая к мосту, отвлекся от управления тягачом, чтобы взять бутылку с водой. Почувствовав удар, он увидел, что столкнулся с легковым автомобилем. После этого применил экстренное торможение, однако продолжал двигаться по инерции, так как вез товар общим весом 24 т. После остановки тягача он вышел на улицу и увидел, что четыре человека в легковом автомобиле погибли.

«Со слов потерпевших органам предварительного следствия стало известно, что передвигавшиеся на автомобиле Toyota Chaser молодые мужчины направлялись в Белгород, чтобы приобрести автомобиль для одного из них»,— рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе заседания Максименко признал свою вину. Приговор может быть обжалован.

Алина Морозова

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