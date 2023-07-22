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Курские полицейские проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

В Курской области полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Фатежском районе, в результате которого погибли четыре человека.

По предварительным данным полиции, 22 июля примерно в 10.45 на 481 километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись четыри автомобилей: грузовик «Скания» под управлением водителя 1978 года рождения, легковые «Тойота Чайзер», «Исузу» (под управлением водителя 1987 года рождения) и «Мазда» (под управлением водителя 1989 года рождения). Погибли водитель (1996 года) и три пассажира «Тойоты» (1989, 1999 и 1998 годов). Ход проверки взяла на контроль прокуратура Фатежского района.

Владимир Зоркий

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