СК завел второе дело против предпринимателя, обвиняемого в хищениях у МУП «ПОВВ»

В Челябинске следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении учредителя и директора компаний «Водоканалсистемы» и «Водоканалсети» Павла Ефимова, обвиняемого в хищении средству у муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Он снова подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2022 году директор ООО «Водоканалсети» в сговоре с неустановленными лицами МУП «ПОВВ» похитил более 1 млн руб. в ходе выполнения работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, предъявив к оплате фактически невыполненные работы по перекачке стоков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павла Ефимова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в начале сентября. По версии следствия, в 2021-2023 годах он похитил у ПОВВ не менее 3,8 млн руб., заключая различные договоры и не выполняя их. Фигурант дела находится под стражей. Уголовные дела возбуждены по материалам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

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