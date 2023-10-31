В Ульяновске запущено производство отечественной авионики для самолета МС-21

Производство полностью отечественного комплекта авионики для самолета МС-21 разработано и налажено в Ульяновской области. Работу провело местное конструкторское бюро приборостроения (АО «УКБП»), которое входит в концерн КРЭТ. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Самолет МС-21

Фото: Правительство Ульяновской области

«КРЭТ Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект ульяновской авионики для кабины импортозамещенного лайнера – пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование»,— говорится в сообщении.

АО «УКБП» выпускает современные приборы и системы для самолетов, вертолетов, гидроэнергетики, медицины. В связи с санкциями концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и начал поставки новейшей авионики для стендовых отработок, а также сборки МС-21.

Георгий Портнов