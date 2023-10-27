Ульяновское АО «УКБП» передало для МС-21 первый комплект российской авионики

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО КРЭТ) госкорпорации «Ростех» отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС–21 — пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование, сообщает пресс-служба Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (АО УКБП).

УКБП — разработчик и производитель в области бортового радиоэлектронного оборудования, самолетов и вертолетов систем автоматического управления для гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования (входит в АО КРЭТ). Как сообщается, именно в УКБП было разработано и налажено производство российского оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21. На предприятии создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло.

Полет полностью импортозамещенного МС-21 планируется провести в 2024 году. Лайнер станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, которое создано на основе разработок предприятий КРЭТ.

Андрей Васильев, Ульяновск