Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ульяновское АО «УКБП» передало для МС-21 первый комплект российской авионики

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО КРЭТ) госкорпорации «Ростех» отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС–21 — пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование, сообщает пресс-служба Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (АО УКБП).

УКБП — разработчик и производитель в области бортового радиоэлектронного оборудования, самолетов и вертолетов систем автоматического управления для гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования (входит в АО КРЭТ). Как сообщается, именно в УКБП было разработано и налажено производство российского оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21. На предприятии создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло.

Полет полностью импортозамещенного МС-21 планируется провести в 2024 году. Лайнер станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, которое создано на основе разработок предприятий КРЭТ.

Андрей Васильев, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...