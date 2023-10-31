В Кузбассе задержали хакера, работавшего на киберподразделение Украины

В Белово задержали местного жителя, который вступил в украинское киберподразделение, сообщает пресс-служба УФСБ Кемеровской области. Установлено, что задержанный при помощи интернет-мессенджера вступил в подразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины. Фигурант занимался компьютерными атаками с применением вредоносных программ на информационные ресурсы.

«Они привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны», - сказано в материалах органов госбезопасности.

В ходе обысков по месту жительства хакера была обнаружена вычислительная техника, которая подтверждала его незаконную деятельность.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по ст. 275 УК России (государственная измена). По этой статье ему грозит пожизненное ограничение свободы.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что хакер из Томска стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. По данным источников «Ъ-Сибирь», обвиняемым по делу проходит студент одного из томских вузов.

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Александр Киселев