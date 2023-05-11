В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 56,9% среди жителей 15 лет и старше

В Самарской области за минувшую неделю было зафиксировано свыше 11 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения равен 35,2. Это выше эпидпорога на 6,4%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе: 15 лет и старше на 56,9%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года – на 48,6%, 3-6 лет – на 50,0%, 7-14 лет – на 31,6%»,– говорится в сообщении.

В отношении к предыдущему периоду в Самарской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,9%. Кроме того, в настоящее время в регионе фиксируется циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и сезонных коронавирусов. Ранее медики выявили семь основных вирусов, циркулирующих в Самарской области.

Георгий Портнов