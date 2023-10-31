Управляющий агрохолдинга «Томский» оспаривает сделки по продаже долей в «мраморной ферме»

Конкурсный управляющий АО «Агрохолдинг Томский» Захар Гордиенко обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ряда сделок с долями ООО «Березовская ферма», развивавшей в Томской области проект производства мраморной говядины.

Речь идет об оспаривании трех договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Березовская ферма», заключенных между аргохолдингом и Еленой Аничкиной в 2018 году, между госпожой Аничкиной и Владимиром Тиссеном в 2019 году и между господином Тиссеном и Виталием Акулинцевым. Последний с июня 2021 года владеет 51% в «Березовской ферме», агрохолдингу принадлежит 49% (до 2018 года – 100%). Судебное заседание состоится в конце ноября.

Захар Гордиенко просит суд применить последствия недействительности сделок, восстановив право «Агрохолдинг Томский» на 51% доли в уставном капитале ООО «Березовская ферма».

Животноводческий комплекс мясного направления – «мраморная фермы», построенный ООО «Березовская ферма» был открыт в Томской области в 2017 году. Власти региона сообщали, что общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве — 1364 голов, в том числе 534 маточного Инвестиции в проект составили 185 млн руб.

В июле 2023 года суд ввел в агрохолдинге «Томский» конкурсное производство. Заявление о признании компании несостоятельной было подано от ООО «Агрокапитал» из-за долга 32 млн руб. Компания «Агрокапитал» по данным на декабрь 2020 года владела 5,3% акций агрохолдинга. Еще 94,7% были у ОАО «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства».

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Оксана Павлова