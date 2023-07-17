Суд признал банкротом агрохолдинг «Томский»

В агрохолдинге «Томский» введена процедура банкротства – конкурсное производство. Заявление о признании компании несостоятельной было подано от ООО «Агрокапитал» из-за долга 32 млн руб. Компания «Агрокапитал» по данным на декабрь 2020 года владела 5,3% акций агрохолдинга. Еще 94,7% были у ОАО «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства».

В суде должник заявил, что требования «Агрокапитала», как акционера компании, являются необоснованными. «ООО «Агрокапитал» предоставлением займа произвел финансирование деятельности, докапитализацию АО «Агрохолдинг «Томский», с целью не допустить банкротство должника. Поскольку обязательства по договору займа на 19,4 млн руб. носит корпоративный характер, «Агрокапитал» как акционер, не может быть заявителем о банкротстве АО «Агрохолдинг «Томский»», – излагается на сайте суда позиция должника. Однако суд с ней не согласился. В материалах дела также указано, что должник не ведет хозяйственную деятельность с января 2022 года.

Ранее сообщалось, что гендиректор агрохолдинга Владимир Тиссен был помещен под домашний арест по делу о преднамеренном банкротстве.

Агрохолдинг в 2019 году заявлял о планах реализовать к 2024 году крупный проект с инвестициями 6 млрд руб. Проект предполагал строительство мясных и молочных ферм, а также производство зерна, муки, фасованных круп и сухого молока.

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Оксана Павлова