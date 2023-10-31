На дорогах Тюменской области установят почти 30 шериф-балок

На региональных дорогах Тюменской области до конца года установят 26 шериф-балок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Пять устройств уже установлены на Обходе Тюмени на пути в аэропорт Рощина.

Шериф-балки — устройства, которые имитируют проблесковые маячки автомобилей ГИБДД и привлекают внимание водителей. Ранее подобные установки появились в других регионах России, где после их внедрения таких «значительно повысилась безопасность на дорогах».

Напомним, в 2024 году на строительство дорог в Тюменской области направят 4,7 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета.

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