«Продукты» на улице Шостаковича оштрафовали за торговлю просроченным сидром

Мировой судья судебного участка №37 Санкт-Петербурга назначил ООО «Нептун», продававшему в магазине «Продукты» на улице Шостаковича просроченное пиво и сидр, штраф в размере 50 тыс. рублей. Алкогольную продукцию изъяли, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Предприятие привлекли к ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Представитель компании в суде подтвердил, что в продаже были бутылки с истекшим сроком годности.

8 июня 2023 году в магазин «Продукты» в д.5к1 на улице Шостаковича пришли с проверкой. Выяснилось, что на витрине были выставлены бутылки просроченного пива и сидра. Таким образом, был нарушен Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Было изъято 42 бутылки и банки просроченного алкоголя. Изъятые напитки суд постановил уничтожить.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что полиция Петербурга провела масштабную проверку магазинов, кафе и ресторанов, реализующих алкогольные напитки. В десятках магазинов торговали алкоголем с нарушениями. У некоторых предприятий не было лицензии на торговлю алкоголем, другие продавали контрафакт. Было изъято около одной тысячи литров спиртных напитков.

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