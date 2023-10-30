Полиция Петербурга нашла нарушения при торговле алкоголем в десятках магазинов

Петербургская полиция провела масштабную проверку ресторанов, кафе и продуктовых магазинов, в которых продается алкоголь. Были выявлены нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции, в том числе — торговля без лицензии, торговля контрафактов и др., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции проверили несколько десятков магазинов в семи районах города. В половине из них были выявлены нарушения, связанные с продажей алкогольных напитков. В двух магазинах в Кировском районе спиртные напитки продавали без лицензии. В ходе проверки было изъято около 1 тыс. литров напитков, из них 360 с признаками контрафакта.

Продавцов магазинов и работников кафе и ресторанов, продававших алкогольные напитки с нарушением закона, привлекли к административной ответственности. В пресс-службе отметили, что меры будут приняты и в отношении предпринимателей, которые организовали торговлю алкоголем без лицензии.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте