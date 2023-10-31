«Известия»: расходы сотовых операторов на частоты LTE могут вырасти в десять раз

Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра в 2024 году может вырасти вдвое, если Минцифры согласует новую методику расчета этого платежа и исключит скидку компаниям за пользование спектром для 4G. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке связи.

Сейчас операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию. Однако обновленная методика расчетов не относит LTE к таким технологиям, поэтому плата за использование частот может вырасти в десять раз, рассказал собеседник издания.

Обсуждение корректировки методики определения платы за радиочастотный спектр, «Известиям» также подтвердил другой источник на рынке связи. При этом собеседник издания в госорганах считает вопрос о повышении платы уже решенным. По его оценке, за счет изменений в бюджет удастся дополнительно привлечь 20 млрд руб., необходимые для выполнения социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов.

Сейчас четыре крупнейших сотовых оператора в России (МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Теле2») платят за использование частот 15–17 млрд руб., уточнил источник «Известий», близкий к одной из компаний. По его оценке, изменения в методике расчета приведут к повышению таких расходов до 30 млрд руб.

24 октября Минцифры объявило о планах полностью отключить в России сети мобильной связи 3G в 2027-2030 годах. Фиксированный беспроводной доступ в интернет могут отключить еще раньше — в 2025 году.

О росте скорости мобильного интернета на 10–12% за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G «МегаФон» и «Вымпелком» заявили еще в июле. Опрошенные «Ъ» представители операторов связи считают, что скорости интернета могут начать снижаться в 2024 году.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Мобильный интернет стал быстрее».

Милена Костерева