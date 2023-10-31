Новый случай хулиганства с участием несовершеннолетних в Петербурге расследует СК
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганства в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в информационном центре ведомства, в СМИ получила распространение информация о том, что в петербургском метро три школьника выстрелили из газового пистолета в мужчину.
В настоящий момент несовершеннолетние задержаны. Следователи проводят процессуальную проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее «Ъ-СПб» писал об очередном случае нападения на несовершеннолетнего в Приморском районе Петербурга. Двое неизвестных выстрелили в 14-летнего подростка предположительно из пиротехнического устройства «Сигнал охотника».