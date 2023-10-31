Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Благовещенск, вернулся в Кольцово по техпричине

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Екатеринбурга в Благовещенск, по технический причине был вынужден вернуться в аэропорт Кольцово. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Командир воздушного судна принял решение после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно приземлился в Кольцово.

Напомним, 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Руководство компании сообщало, что при подлете к Омску у воздушного судна отказала зеленая гидросистема.

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