Число погибших при взрыве на шахте в Караганде увеличилось до 46

В шахте имени Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Караганде, где 28 октября произошел взрыв, спасатели обнаружили останки предположительно последнего погибшего в результате аварии, сообщил на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов. Таким образом число погибших выросло до 46 человек.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы»,— рассказал господин Шарипханов (цитата по сайту МЧС Казахстана).

По словам главы МЧС, поиски шахтеров осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, а также множеством разрушенных механизмов. «В рамках расследования причин аварии мною с членами правкомиссии осуществлен спуск в шахту. Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15-ти изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения»,— сообщил министр. Он уточнил, что сейчас открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Взрыв метана произошел в шахте в ночь на 28 октября на глубине 700 метров. Всего в шахте на момент взрыва находилось 252 человека, из них больше 200 смогли спастись. За медицинской помощью обратились 18 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», владеющей шахтой. Он также сменил руководство компании и поручил возглавить ее бывшему заместителю акима Карагандинской области Вадиму Басину.

Милена Костерева