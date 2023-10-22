Бастрыкин заинтересовался конфликтом подростков у метро «Гражданский проспект»

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования происшествия с участием двоих несовершеннолетних в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве 22 октября, господина Бастрыкина заинтересовала информация из соцсетей о вооруженном конфликте возле станции метро «Гражданский проспект», в ходе которого 15-летний учащийся одного из колледжей несколько раз выстрелил из пневматического оружия в 14-летнего подростка. По данному факту управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Ранее «Ъ-СПб» писал об аресте шестерых подозреваемых в нападениях на прохожих в Петербурге. Они проходят по делу о так называемой «азербайджанской мафии». Четверо из арестованных — несовершеннолетние.

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