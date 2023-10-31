Экс-глава похоронной службы Владивостока получил 10 лет колонии за взятки на 300 млн руб.

Бывший директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока (МУПВ) «Некрополь» Игорь Бабынин Ленинским районным судом столицы Приморья признан виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В качестве наказания Бабынин приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн руб. Он также на 7 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с оказанием ритуальных услуг, сообщила прокуратура Приморья.

Как установил суд, в период с марта 2005 по сентябрь 2017 годов Бабынин получил от руководителей нескольких ритуальных компаний в совокупности более 320 млн руб. за право беспрепятственной деятельности на территории владивостокских кладбищ — «Морском», «Лесном», «Центральном» и «Аякс». Вознаграждения для коммерческих структур окупались за счет возможности беспрепятственного погребения умерших.

Кроме того, по информации следственного управления СКР по Приморью, в период с декабря 2016 по сентябрь 2017 годов Бабынин растратил свыше 1 млн руб. МУПВ «Некрополь» «в пользу аффилированной ему похоронной коммерческой организации».

Игорь Бабынин в ходе судебного процесса вину не признал, утверждая, что его оговорили.

В 2018 году Бабынин был осужден за другое преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях.

«Муниципальное бюджетное учреждение (ранее МУПВ.— "Ъ") "Некрополь" является единственной специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе Владивостоке»,— говорится на сайте предприятия, учредителем которого является администрация столицы Приморья.

В январе текущего года виновным в коррупции Ленинским райсудом Владивостока был признан экс-мэр города (с декабря 2018 по май 2021 годов) Олег Гуменюк. Главным эпизодом обвинения стало получение градоначальником более 31,2 млн руб. «от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг». Гуменюк был приговорен к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Позднее Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

Алексей Чернышев, Владивосток