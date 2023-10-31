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Экс-глава похоронной службы Владивостока получил 10 лет колонии за взятки на 300 млн руб.

Экс-глава похоронной службы Владивостока получил 10 лет колонии за взятки

Бывший директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока (МУПВ) «Некрополь» Игорь Бабынин Ленинским районным судом столицы Приморья признан виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В качестве наказания Бабынин приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн руб. Он также на 7 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с оказанием ритуальных услуг, сообщила прокуратура Приморья.

Как установил суд, в период с марта 2005 по сентябрь 2017 годов Бабынин получил от руководителей нескольких ритуальных компаний в совокупности более 320 млн руб. за право беспрепятственной деятельности на территории владивостокских кладбищ — «Морском», «Лесном», «Центральном» и «Аякс». Вознаграждения для коммерческих структур окупались за счет возможности беспрепятственного погребения умерших.

Кроме того, по информации следственного управления СКР по Приморью, в период с декабря 2016 по сентябрь 2017 годов Бабынин растратил свыше 1 млн руб. МУПВ «Некрополь» «в пользу аффилированной ему похоронной коммерческой организации».

Игорь Бабынин в ходе судебного процесса вину не признал, утверждая, что его оговорили.

В 2018 году Бабынин был осужден за другое преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях.

«Муниципальное бюджетное учреждение (ранее МУПВ.— "Ъ") "Некрополь" является единственной специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе Владивостоке»,— говорится на сайте предприятия, учредителем которого является администрация столицы Приморья.

В январе текущего года виновным в коррупции Ленинским райсудом Владивостока был признан экс-мэр города (с декабря 2018 по май 2021 годов) Олег Гуменюк. Главным эпизодом обвинения стало получение градоначальником более 31,2 млн руб. «от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг». Гуменюк был приговорен к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Позднее Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

Алексей Чернышев, Владивосток

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