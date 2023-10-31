В Свердловской области ожидаются заморозки до -13 градусов, дожди и снег

С 31 октября по 2 ноября в Свердловской области ожидается похолодание до -13 градусов, дожди и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем во вторник температура воздуха в регионе составит 0°…-5°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер южной четверти 2-7 м/с.

В среду, 1 ноября, температура ночью опустится до -3°…-8°. Днем ожидается -2°…+3°. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег, на юго-западе до умеренного. На крайнем юге будет дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

В четверг, 2 ноября, температура воздуха ночью составит +1°…-4°, на севере похолодает до -9°, а на крайнем севере — до -13°. Днем ожидается 0°…+5°, а на севере — 0°…-5°. Ночью местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на юге с дождем. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с.

В Екатеринбурге днем 31 октября ожидается 0°…-2°. Ночью в среду прогнозируется -5°…-7°, днем — 0°…+2°. В четверг ночью температура составит около 0°, днем +2°…+4°.

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