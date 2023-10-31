В Ульяновске телефонный мошенник-мигрант причинил ущерб на 650 тыс. рублей

Вступил в законную силу приговор 29-летнему безработному иностранцу за мошенничество, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) в Ульяновске. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осужденный получал указания от неустановленного лица через мессенджер. После этого он забирал деньги потерпевших местных жителей, которым сообщалось о необходимости передачи ему средств за непривлечение их родственников к уголовной ответственности. Звонившие убеждали потерпевших, что члены их семей попали в ДТП.

За счет указанной преступной схемы в мае текущего года пяти гражданам был причинен ущерб на в размере свыше 650 тыс. руб. Суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии общего режима. Также с осужденного взыскан ущерб, причиненный потерпевшим.

Ранее в Самаре следователи начали проверку информации об избиении таксистом пассажирки. Установлено, что водитель автомобиля является уроженцем иностранного государства.

Видео конфликта между мужчиной и двумя девушками в Самаре было выложено 30 октября. Во время перепалки таксист нанес удары пассажирке.

Георгий Портнов