В Екатеринбургский зоопарк будут пускать с тыквами вместо билетов

В зоопарк Екатеринбурга 31 октября можно пройти, предъявив тыкву вместо билета. В пресс-службе зоопарка пояснили, что акция приурочена ко Дню тыквы. Все овощи, собранные в этот день, используют как еду для животных.

Также сегодня в 14:00 на втором этаже павильона «Южный» состоится «Час открытых зверей», на котором некоторые из питомцев будут представлены в открытом доступе. В 15:00 там же можно будет увидеть показательные кормления.

Ранее в зоопарк Екатеринбурга привезли обезьян саймири. Группа состоит из шести питомцев.

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