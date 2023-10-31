Экипаж китайского аппарата «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-16» из трех космонавтов вернулся на Землю, передает «Синьхуа». Физическое состояние членов экипажа оценивается как хорошее, миссия признана успешной.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля приземлился на посадочной площадке «Дунфэн» (автономный район Внутренняя Монголия) в 8:11 по пекинскому времени (3:11 по московскому). На Землю вернулись Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Первый побывал в космосе в четвертый раз.

Экипаж находился на орбитальной станции «Тяньгун» пять месяцев, с 30 мая. Сейчас на станции работает экипаж корабля «Шэньчжоу-17», который прибыл 26 октября. В его состав входят Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь.

Леонид Уварчев