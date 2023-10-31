Конгрессмен США Куигли в Киеве заявил, что 155-мм снаряды нужны не только Украине, но и Израилю

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Куигли (Демократическая партия) на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обратил внимание, что необходимые Киеву 155-мм снаряды нужны также и Израилю.

«Нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи... Война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в 155-мм снарядах, но Израилю они тоже нужны»,— сказал господин Куигли. Конгрессмен отметил, что украинские депутаты сообщили ему о планах производства снарядов на Украине, поэтому, по его мнению, нужно обсудить, как США могут помочь, чтобы Киев стал самодостаточным в этом вопросе.

Встреча прошла в понедельник, 30 октября. В ней также приняли участие другие конгрессмены — Джеймс Френч Гилл и Стивен Линч. Видеофрагменты встречи опубликованы в Telegram-канале господина Зеленского.

В Конгрессе США сейчас рассматривается запрос Белого дома на дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности на $106 млрд. Из этой суммы $61,3 млрд предлагается выделить на поставки Украине, $14,3 млрд — Израилю. Республиканцы против объединения пакетов помощи.

Подробнее о политической ситуации в США на фоне дискуссий о помощи Украине — в материале «Ъ» «Всепроблемно избранный».