Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осудила США за модернизацию ядерной бомбы
ICAN назвала провокацией решение США модернизировать ядерную бомбу
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) воспринимает решение США модернизировать ядерные бомбы B61 как «безответственную эскалацию новой гонки вооружений». По мнению кампании, Вашингтон таким образом призывает другие страны с ядерным оружием модернизировать свои арсеналы.
«Объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось»,— говорится в заявлении главы ICAN Мелиссы Парк (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что применение даже модернизированной бомбы приведет к неизбирательному убийству гражданских и разрушению критической инфраструктуры
ICAN — организация, созданная в 2007 году в целях содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Лауреат Нобелевской премии мира 2017 года.
Министерство обороны США на прошлой неделе объявило о планах разработать модернизированный вариант основной ядерной бомбы на вооружении Соединенных Штатов — B61. Обновленная версия бомбы получит название B61-13. Утверждается, что модернизация не приведет к увеличению общего числа ядерных бомб на вооружении США.
О желании США начать переговоры с РФ по снижению ядерных рисков — в материале «Ъ» «Ответно-встречным курсом».