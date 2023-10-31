Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8625. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5410. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4935. 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4435. 7 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4280. 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705. 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3540. 10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3500. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3110. 12 (12). Томми Пол (США) — 2800. 13 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 2650. 14 (14). Фрэнсис Тиафо (США) — 2480. 15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2385. 16 (15). Бен Шелтон (США) — 2355. 17 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2060. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1985. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1940. 20 (21). Николас Харри (Чили) — 1765… 35 (37). Аслан Карацев — 1203... 45 (43). Роман Сафиуллин — 1007… 63 (83). Александр Шевченко — 807. 82 (81) Павел Котов (все — Россия) — 721.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.