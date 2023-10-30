Глава фракции КПРФ в Башкирии ушел в отставку после нападок на Рудольфа Нуриева

Лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин ушел с поста руководителя фракции КПРФ в парламенте Башкирии. Это произошло после того, как господин Кутлугужин выступил с призывами осудить известного артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуриева.

Как сообщило региональное отделение, господин Кутлугужин сам попросил освободить его от должности главы фракции. А ранее с такой рекомендацией выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления»,— пояснил принятое решение господин Кутлугужин. Он подчеркнул, что хотел сделать в этом заявление упор на указ президента РФ об укреплении традиционных ценностей, а «не на отдельную историческую личность».

Юнир Кутлугужин остается первым секретарем башкирского отделения компартии. Фракцию КПРФ в Курултае возглавил вице-спикер регионального парламента Вадим Старов.

Как сообщал «Ъ-Казань», на прошлой неделе башкирские коммунисты опубликовали заявление, где назвали Рудольфа Нуриева «предателем Родины», указав на его «нетрадиционную сексуальную ориентацию».

Первый секретарь КПРФ в Татарстане Хафиз Миргаоимов это заявление не поддержал. Он сказал «Ъ-Казань», что что Рудольф Нуриев — «артист высочайшего класса», а то что люди уезжают из страны, в том числе сейчас после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, то «каждый выбирает свой путь сам». Напомним, в Казани, где ежегодно походит Нуриевский фестиваль, установлен памятник «летающему татарину» Рудольфу Нуриеву.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"