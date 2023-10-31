Дети, попавшие в ДТП на М-8, вернулись домой

Дети, которые попали в ДТП на автобусе на трассе М-8 под Переславлем, вернулись домой с конкурса в Москве. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Михаил Крупина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 октября автобус, в котором 34 ребенка ехали в Москву на конкурс, попал в аварию. Пострадала 15-летняя пассажирка автобуса. Женщина-водитель легковой машины, столкнувшейся с автобусом, скончалась. Детей после аварии разместили в ближайшем кафе, позже за ними выехал новый автобус.

«Дети, которые 27 октября попали в ДТП, успешно выступили на IX Всероссийском открытом фестивале семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" в Москве. Ребята получили грамоты "За исполнение роли", "За яркое перевоплощение". Трое юных актеров получили дипломы победителей "За успешное постижение актерского мастерства" и "За оригинальную трактовку пьесы"»,— рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Михаил Крупин выразил благодарность всем, кто помог попавшим в аварию детям продолжить путь в столицу и выступить на конкурсе.

Алла Чижова