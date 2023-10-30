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Названа предварительная причина аварии автобуса с детьми под Переславлем

В ДТП с участием автобуса с детьми и легковой машины 27 октября под Переславлем, по предварительной версии, виновата погибшая женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и совершила столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении»,— говорится в сообщении СУ СКР по Ярославской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 октября на трассе М-8 в Переславском районе в аварию с легковой машиной попал автобус, перевозивший 34 детей. В результате столкновения погибла 68-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, 15-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Алла Чижова

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