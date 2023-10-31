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Ночью Ярославль убирали 35 комбинированных дорожных машин

В Ярославле в ночную смену для устранения последствий первого снегопада вышли 35 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за снегопада основные магистрали города 30 октября встали в 10-балльные пробки. На улицах работали 34 единицы уборочной техники, после дневной смены они вышли в ночную.

«Помимо уборки ведется подсыпка улиц песком и обработка проезжей части реагентами. Работы в первую очередь ведутся на магистралях и тротуарах, затем на остановках и в парках»,— написал мэр.

Глава города обратил внимание на то, что не все водители поменяли летнюю резину на зимнюю, что спровоцировало рост ДТП, которые также затрудняли движение транспорта.

Алла Чижова

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