Из-за снегопада в Ярославле образовались 10-балльные пробки

Десятибалльные пробки парализовали сегодня движение на ряде центральных улиц в Ярославле. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». 30 октября в Ярославле весь день идет снег, в городе выросло число ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

По данным сервиса, стоит в основном проспект Октября, улицы Советская, Победы, Первомайская, проспект Толбухина. Также движения затруднено на Московском проспекте. На Октябрьском мосту сразу три ДТП, еще по одной аварии на улице Дачной, проспекте Фрунзе и Московском.

В мэрии Ярославля отчитались, что на дорогах работают 34 коммунально-дорожные машины. «Чтобы не образовывалась наледь, дорожную часть и тротуары обрабатывают песко-соляной смесью и рассолом. Основной упор сделан на очистку и обработку основных магистралей и тротуаров»,— отмечается в сообщении мэрии.

Алла Чижова