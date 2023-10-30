После обращения тюменцев в прокуратуру началась проверка из-за отключения света в Перевалово

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отключения электроэнергии в селе Перевалово, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители села Перевалово, коттеджных поселков Озерный, Озерный-2 и Радужный 30 октября отправили в 72.ru коллективное видеообращение к губернатору Тюменской области Александру Моору, в котором указали на низкое напряжение электричества, систематическое отключение света и отсутствие освещения улиц.

«Уже несколько лет жители сталкиваются с одними и теми же проблемами, самая острая — электроснабжение домов. Мощностей на все дома не хватает. В связи с перегрузкой — частые аварии»,— сообщил один из жителей в видеообращении.

По словам местных жителей, они систематически пишут жалобы, направленные к властям, в частности, в прокуратуру. «Инстанции занимаются отписками, ситуация не меняется»,— заявил мужчина в видеообращении.

Местные жители также обратили внимание на плохое состояние дорог и инфраструктуры поселка. В видеообращении указано, что в Озерном живут более 1 тыс. человек, в Озерном-2 — более 600 человек, в Радужном — 260.

Результаты проверки прокуратуры поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, В Тюменской области 27 октября было выявлено 17 фактов хищения электроэнергии. Специалисты установили, что из-за кратного превышения установленной мощности вследствие энерговоровства вышла из строя трансформаторная подстанция. Вечером 24 октября без света остались жители коттеджных поселков Озерный, Озёрный-2 и часть села Перевалово.

Незаконные действия приводят к технологическим нарушениям, к низкому напряжению в сети и продолжительным внеплановым ремонтам энергооборудования. Всего за январь-сентябрь 2023 года «Россети Тюмень» выявили 72 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом более 3,5 млн киловатт-часов. В денежном эквиваленте размер ущерба оценивается в 10 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Ева Коршунова

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