Перебои со светом в трех населенных пунктах в Тюменской области случились из-за хищений электричества

Сотрудники «Россети Тюмень» в ходе совместно рейда с администрацией Переваловского муниципального образования и съемочной группой ГТРК «Регион Тюмень» 27 октября выявили 17 фактов хищения электроэнергии. Специалисты установили, что из-за кратного превышения установленной мощности вследствие энерговоровства вышла из строя трансформаторная подстанция. Вечером 24 октября без света остались жители коттеджных поселков Озерный, Озёрный-2 и часть села Перевалово.



Незаконные действия приводят не только к технологическим нарушениям, но и к низкому напряжению в сети, и к продолжительным внеплановым ремонтам энергооборудования. Всего за январь-сентябрь 2023 года «Россети Тюмень» выявили 72 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом более 3,5 млн киловатт-часов. В денежном эквиваленте размер ущерба оценивается в 10 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

С начала года специалисты компании «Россети Тюмень» совместно с правоохранителями провели около 200 рейдов по выявлению энерговоровства. С учетом пятничной проверки суммарно пресечено около 90 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. На сегодняшний день ущерб на сумму 5 млн рублей уже погашен, по остальным актам ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем участникам рынка электроэнергии. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: перепадам напряжения в сети, технологическим нарушениям, ухудшению качества электроснабжения добросовестных потребителей и несчастным случаям.