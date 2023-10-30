Павел Дуров сообщил о санкциях для Telegram-каналов с призывами к насилию

Российский предприниматель, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что каналы в соцсети, где будут призывать к совершению насилия, будут блокировать. Программист прокомментировал публикацию в группе «Утро Дагестан», которую постигла та же участь.

Бизнесмен разместил скриншот одного из сообщений этого канала. В нем автор выражал ненависть к евреям. В конце текста разместили угрозу: граждан предупредили, что им не дадут спокойно жить в Дагестане и на Кавказе.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира»,— написал господин Дуров.

Ранее «Ъ» писал, что в аэропорту Махачкалы заметили массовые беспорядки, в которых приняли участие около 150 человек. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент.

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