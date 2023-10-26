У мундепа МО «Измайловское» сгорел Mercedes за 6,3 млн рублей

В ночь на 25 октября на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 D, принадлежащий муниципальному депутату МО «Измайловское» Дмитрию Пушкову, сообщила «Фонтанка».

Сообщение о горящей иномарке поступило в полицию 25 октября в 3:20. Автомобиль был припаркован у дома 109 по улице Краснопутиловской — недалеко от работы господина Пушкова. В результате пожара машина выгорела полностью. Депутат оценил ущерб в 6,3 млн руб.

В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полицейские предполагают, что машину подожгли, и ищут злоумышленника. Поиск затрудняет то, машина была припаркована вне зоны видимости камер наружного наблюдения.

Дмитрий Пушков рассказал журналистам, что занимается «бесконфликтным бизнесом» — владеет фотостудией, поэтому соперников у него нет. С работой депутатом он произошедшее также не связывает. По его словам, в муниципалитете он со всеми в хороших отношениях.

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