Сергей Никитин ушел с поста главы Становлянского округа Липецкой области

Совет депутатов Становлянского округа Липецкой области прекратил полномочия Сергея Никитина на посту главы округа. Об этом сообщил сам господин Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он проработал на этой должности восемь лет.

«Я горд и счастлив, что все это время трудился на благо родного района, обрел бесценные знания и опыт. Уверен, все это пригодится в отрасли, в которой буду трудиться в дальнейшем»,— заявил господин Никитин, не уточняя новое место работы.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о том, что сегодня депутаты Становлянского округа утвердили в должности нового главы Дмитрия Семянникова. С 2016 года он руководил Казацким сельсоветом в Елецком районе.

«Социальная сфера, туризм, спорт, экономика в Казаках за эти годы показали положительную динамику. Теперь перед Дмитрием Юрьевичем не только открываются новые горизонты, но и ставятся серьезные задачи»,— резюмировал господин Артамонов.

Почему Становлянский район преобразовали в муниципальный округ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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